Erhürman’dan Ertuğruloğlu’na: “Ülkenin sahibi edasıyla… kendinden geçti”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Tahsin Ertuğruloğlu’nun bir kez daha kendisi gibi düşünmeyenleri "ülkeyi Rum'a peşkeş çekmeye çalışanlar" olarak nitelediğine işaret etti, ülkenin sahibi edasıyla, “yok hükmünde olanlar"a başka bir ülkeye gidebilirsiniz" diyecek kadar da kendinden geçti” ifadelerini kullandığını altını çizdi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Tahsin Ertuğruloğlu bir kez daha kendisi gibi düşünmeyenleri "ülkeyi Rum'a peşkeş çekmeye çalışanlar" olarak niteledi. Ülkenin sahibi edasıyla, kendisi için "yok hükmünde olanlar"a başka bir ülkeye gidebilirsiniz" diyecek kadar da kendinden geçti! Bu çağa ait olmayan bir zihniyet, bir üslup! Neyse ki acılar karşısında bir bütün olan bu halk nezdinde bu zihniyet de, bu üslup da yok hükmünde!”

“Yok hükmündesiniz, bu ülkede yaşamak zorunda değilsiniz”