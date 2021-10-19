Erhürman: UBP erken seçim tarihini görüşmeye yanaşmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Danışma Kurulu toplantısı sonrasında YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu, hükümeti eleştirdi.

Erhürman toplantıda UBP’nin erken seçim tarihi önerisi getirmediğini ifade etti. Hükümetin toplantıda erken seçim görüşmek için değil, bazı yasalar ve bütçeyi geçirebilmek için öneri sunduğunu anlatan

Erhürman şunları söyledi:

“Bugün Danışma Kurulu toplandı. Hükümetin talep ettiği, muhalefetin de desteğiyle 3-4 tane yasa ve bütçenin meclisten geçirilmesi. Kısa süre önce yine Danışma Kurulu toplandı ve o toplantıda önce erken seçim tarihi görüşüldü. 6 Şubat önerisi hükümetten gelen bir öneriydi. Ama 6 Şubat önerisinin meclisten geçmesi halinde yasaya göre seçim yasakları başlayacaktı. Hükümet seçim yasaklarının başlamasını istemedi ve bunun için muhalefetin desteğiyle yasayı değiştirmek istedi. Tabii ki bu kabul edilebilir bir şey değildir. Ama aynı hükümet 2 gün sonra istifasını sundu. Bugün ise yapılan toplantıda sadece meclisten geçirmeyi düşündükleri yasaları ve bütçeyi getirmeyi tercih ettiler. Özellikle UBP Genel Başkanı Ersan Saner hiçbir şekilde erken seçim tarihi görüşmeye yanaşmadı.”

Siyasi kriz / Danışma Kurulu'nda uzlaşı yok: "Hükümet seçim tarihi önermedi"