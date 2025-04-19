Erhürman: Sorunlarla değil, sanatla, bilimle, çocuklarımızın başarılarıyla ilgilenmek istiyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, genç ressam Rüya Tamel’in “On Yedi” isimli ilk kişisel sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, “toplum olarak sorunlarla değil; kültürle, sanatla, bilimle uğraşalım. Sorunlarla değil, çocuklarımızın başarılarıyla ilgilenmek istiyoruz” dedi.

Sanatçı İpek Denizli’nin küratörlüğünü üstlendiği sergi açılışına, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Asya İlktaç, Volt Kıbrıs Genel Sekreteri Hulusi Kilim ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Denizli: Rüya Tamel ismi tüm dünyada duyulacak

Açılışta konuşan küratör İpek Denizli, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“20 yıldır pek çok uluslararası organizasyon düzenliyor, kendi kişisel sergilerimi açıyorum. Bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Bu, çok güzel bir heyecan. Ben Rüya’ya rehberlik yapmaya çalıştım. İlk andan itibaren, ‘Paletlerimi ve fırçalarımı rahatlıkla teslim edebileceğim bir genç geldi.’ dedim. Ailesi çok emek verdi. Aileler destek olursa toplumda sanat yayılır.

Bazen sanatçılar, politikacıların yapamadığı tanıtımı pek çok ülkede yapar. Politikacılar, sanatçıları desteklerse, politikacıların yapamadığı ülke tanıtımı gerçekleştirebilir.

Birazdan güzel bir açılış gerçekleşecek. Rüya Tamel ismini dünyada da duyuracak. Sizler de onun ilk kişisel sergisinin tanıkları olacaksınız.”

Uluçay: Uluslararası alanda başarı elde edeceğine inanıyorum

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da konuşmasında, “Genç arkadaşımızı tebrik ediyorum. İlerleyen dönemlerde başarılarının artarak devam edeceğine ve uluslararası alanda da başarı elde edeceğine inanıyorum,” dedi.

Erhürman: Sanatçılar ülkeyi politikacılardan çok daha iyi tanıtır

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle tebrik ve teşekkür ederim. Bu sergi, sanat, içimizin karardığı bir dönemde içimizi ferahlatacaktır. Toplum olarak sorunlarla değil; kültürle, sanatla, bilimle uğraşalım. Sorunlarla değil, çocuklarımızın başarılarıyla ilgilenmek istiyoruz. O gün de gelecek. Halkımızın özgüveninden hareketle, sorunları değil, çocuklarımızın başarılarını konuşacağımız günlerin geleceğine yürekten inanıyorum.

İpek Denizli hocamın sözlerine yürekten katılıyorum. Ancak bir tek kelimeye katılamadım. 'Sanatçılar bazen ülkeyi politikacılardan daha iyi tanıtır.' dedi. Benim burada katılmadığım kelime ‘bazen’dir.

Bence sanatçılar, ülkeyi politikacılardan ‘her zaman’ daha iyi tanıtır.”

Tamel: Hayallerime adım attığım ilk gün

Genç ressam Rüya Tamel ise konuşmasına, hayatının değişeceği bu güne tanıklık etmek için gelen herkese teşekkür ederek başladı. İpek Denizli ile birlikte daha önce birçok karma sergide yer alma fırsatı yakaladığını belirten Tamel, bu sergiyi kendisi için özel kılanın, ilk kişisel sergisi olması olduğunu vurguladı. Günün kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden genç sanatçı, bugün hayallerine ilk adımı attığını ve resim kariyerinin başladığını söyledi.