Akaryakıt ve tütün ürünlerine yapılan zamma işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ‘Seçim bitti, zamlar başladı’ dedi, krizin derinleştiğinin altını çizdi.

Meclis açılır açılmaz ilk gündemin ‘ek bütçe’ olması gerekliliğine de vurgu yapan Erhürman, alım gücünü daha da düşürecek, insanları işsiz bırakacak, esnafı, işletmelerimizi iflasa sürükleyecek politikalara izin vermeyeceklerini kaydetti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Seçim bitti, zamlar akaryakıt ve tütün ürünleriyle başladı. İnsanlarımızın alım gücünün düşmesi, yoksullaşma, halen devam eden elektrik kesintileri, daha da artması kuvvetle muhtemel olan işsizlik... Kriz devam ediyor ve derinleşiyor. Meclis açılır açılmaz ilk gündem ek bütçe olmak zorunda... Halkımızı daha da yoksullaştıracak, alım gücünü daha da düşürecek, insanlarımızı işsiz bırakacak, esnafı, işletmelerimizi iflasa sürükleyecek politikalara izin vermeyeceğiz...”

Akaryakıta zam

Sigaraya zam yapıldı