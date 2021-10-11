Erhürman: Hükümet, erken seçim için yasada değişiklik şartı sundu

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin 6 Şubat’ta seçim yapılması için yasada değişiklik yapılması şartını sunduğunu açıkladı.

Erhürman, hükümetin ‘boyundan büyük’ taleplere devam ettiğini söyleyerek, “Kimse bizden bu felaketi yaratanlara felakete felaket eklesinler diye koltuk değneği olmamızı beklemesin, bekleyemez” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Nisan dedik, Haziran dedik, Ağustos dedik, Ekim zaten "hükumet programı"nda belirtilen tarihti... Anayasa'nın ve yasanın ihlal edilmesi pahasına Haziran'da yapılması gereken ara seçim pas geçildiği gibi, yukarıdaki tarihler de pas geçildi.

Şimdi, "6 Şubat'ta seçim yapalım ama yasayı değiştirmemize destek verin ki bugünden o tarihe kadar da partizanca vatandaşlığa, istihdama, arazi dağıtımına vb. devam edebilelim" "önerisi" ile geliyorlar.

Meclis'te çoğunluk desteği olmayan, nisap sorununu aşamayan, kurumların ve halkın itibarını yerle bir eden bu "hükumet" sanki varmış gibi boyundan büyük taleplere devam ediyor! Kimse bizden bu felaketi yaratanlara felakete felaket eklesinler diye koltuk değneği olmamızı beklemesin, bekleyemez!!!

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