Danışma’dan uzlaşı çıkmadı: ‘UBP’den seçim yasaklarının ötelenmesi’ koşulu

Erken seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanan Meclis Danışma Kurulu’ndan uzlaşı çıkmadı, toplantı kapatıldı.

Başbakan Ersan Saner, erken seçim tarihinin belirlenmesi için Meclis Danışma Kurulu toplantısında, seçim yasaklarının ötelenmesini de koşul olarak ileri sürünce toplantı sonuçsuz kaldı.

Ulusal Birlik Partisi, önce seçim tarihinin bugün saptanarak ilan edilmesine onay verirken, verilen aranın ardından başlayan toplantıda seçim yasaklarının geciktirilmesi şartını sundu. Muhalefetin erken seçim tarihinin uzlaşı ile belirlenmesine sıcak bakıp olumlu yaklaşmasına karşın bu öneriyi kabul etmemesi üzerine toplantı herhangi bir karara varılmadan kapatılmış oldu.

Toplantıya katılan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, mevzuat doğrultusunda; erken seçime ilişkin ‘yasa önerisi hazırlanarak, ivediliğinin alınması, ardından da konunun usule uygun olarak Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülüp, Meclis’te karar altına alınarak bugün ilan edilmesi’ gerekliliğini toplantıda belirttiklerini söyleyerek, bu amaçla yapılacak çalışmada aktif görev üstlenmek amacıyla CTP Grubuna bağlı milletvekillerinin tam kadro hazır vaziyette olduğunu belirtti.

Buna karşılık UBP tarafından seçim yasaklarının geciktirilmesi talebinin sunulduğunu ve bunda da ısrarlı olunduğunu aktaran Özdenefe, bunun iyi niyetten yoksun bir talep olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e süreçle ilgili bilgi veren Özdenefe, erken seçim tarihine karar verildikten sonra, Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmaması halinde, UBP Kurultayı’nın ardından meydana gelecek yeni duruma bağlı, belirlenen konsensüsün hayata geçmeyebileceğine dair göstergeler olduğuna işaret ETTİ.

Özdenefe, “İçinde bulunduğumuz durumda, hukukun ayaklar altında olduğunu görüyoruz. Bu durum da Kıbrıs Türk toplumuna zarar veriyor. Biz olası en kısa sürede seçimlerin yapılması gerektiğini, bunun için de tüm partilerle uzlaşı arayışında bulunabileceğimizi açıkça ifade ettik. Ancak kimse seçim yasaklarının ötelenmesi ve kamu kaynaklarının daha da tüketilmesi ya da seçmen iradesinin daha da çarpıtılması konusunda bizden ödün bekleyemez, beklememelidir” şeklinde konuştu.

Danışma Kurulu toplantısı bittiği halde, Meclis Başkanı’nın meclis birleşimini başlatma girişiminde hala bulunmadığını da belirterek, “bizimle uygar bir iletişim kurmayı dahi başaramıyorlar, bilgi vermiyorlar, sözlerinde durmuyorlar” diyerek, hükümete güven duymamak için fazlasıyla gerekçeye sahip olduklarının altını çizdi.

Danışma Kurulu yeniden toplandı: Gündem 6 Şubat'ta erken seçim!

12.00

Erken seçim tarihi olarak 6 Şubat önerisinin görüşüldüğü Meclis Danışma Kurulu ikinci kez bir araya geldi.

Siyasi partilerin grup toplantılarının ardından görüşme az önce yeniden başladı.

Hatırlanacağı üzere; sabah saatlerinde Meclis’te Danışma Kurulu toplanmış, 6 Şubat’ta erken seçim önerisi ve izlenecek yöntem görüşülmüştü.

Toplantıda ayrıca seçim tarihine ilişkin önerinin Meclis’te oluşturulan Ad-Hoc Komite’de değil, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesinin de konuşulduğu ifade edilmişti.

6 Şubat’ta erken seçim masada

11.20

Meclis’te Danışma Kurulu toplandı, 6 Şubat’ta erken seçim önerisi ve izlenecek yöntem görüşüldü.

Muhalefet parti başkanlarının söz konusu tarihe sıcak baktığı öğrenildi.

Toplantıda ayrıca seçim tarihine ilişkin önerinin Meclis’te oluşturulan Ad-Hoc Komite’de değil, Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmesinin de konuşulduğu ifade edildi.

Toplantının ardından CTP Meclis Grubu ile bir araya geldi.

Meclis'te gözler bugünkü birleşimde