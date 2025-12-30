Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ekonomik Örgütlerler ve bazı akademisyenlerle görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga, Akademisyenler Hasan Güngör, Mustafa Besim, Mete Feridun ve Mertkan Hamit ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, ülke ekonomisine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.