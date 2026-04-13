Erhürman: “BTHK aracılığıyla gerekli girişimler başlatıldı “

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, basın kuruluşları ve basın mensuplarına yönelik “siber saldırılarla” ilgili Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu aracılığıyla gerekli girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

Erhürman, Kıbrıs Türk basınının ve halkının, basın özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik saldırılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.