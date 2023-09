Erdoğan – Guterres görüşmesi “planlama hatası nedeniyle gerçekleşmedi”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında dün yapılması planlanan görüşmenin, “planlama hatası” nedeniyle gerçekleşmediği iddia edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında dün New York'ta yapılması planlanan görüşme gerçekleşmedi.

İkili görüşmenin gerçekleşmeme nedenine ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ne Türk ne de uluslararası medyada herhangi bir haberin yer almaması dikkat çekti.

Güneydeki devlet yayın organı RIK’te yer alan bir haberde ise “planlama hatası” nedeniyle görüşmenin gerçekleşemediği iddia edildi.

RIK, söz konusu iddiasını, New York temsilcisine dayandırdı.

Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak amacıyla gittiği New York’ta dün, Guterres ile görüşmesi dışında, programında yer alan tüm etkinliklere katılım gösterdi. Bunlar arasında, Genel Kurul’a hitabı ve Amerikan Hükümeti’nin resepsiyonuna katılması bulunuyordu.

Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının hemen ardından Guterres ile görüşeceği açıklanmıştı.