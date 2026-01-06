Ercan’da röntgencilik ve cinsel taciz iddiası yargıya taşındı

Ercan Havaalanı’nda meydana gelen “Röntgencilik ve Cinsel taciz” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş olayla ilgili bulguları aktardı.

Kiriş, zanlının 5 Ocak 2026 tarihinde saat 12.10 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, İstanbul Handling bünyesinde yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalıştığını belirtti. Zanlının, aynı iş yerinde çalışan F.K. isimli kadının kadınlar tuvaletine girmesini beklediği, ardından arkasından tuvalete girerek yan kabinden klozetin üzerine basıp kabinlerin üst kısmından F.K.’yi izlediği, bu şekilde röntgencilik yaparak cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hakkında şikâyetçi olunduğunu söyledi.

Polis aynı gün zanlının güvenlik kameralarından tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve aleyhine dava getirildiğini bu bağlamda ileride görüşülecek olan davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 20 bin TL nakit teminat yatırması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 900 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.