Ercan Havalimanı’nda altı günde 638 sefer

Ercan Havalimanı 30 Aralık 2025 ile 4 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan altı günde 638 uçağa ev sahipliği yapacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, Ajet Hava Yolları ve Sun Express'in yeni yıl nedeniyle seferlerini artırdığı Ercan'da en fazla yoğunluk 2 Ocak Cuma ve 4 Ocak Pazar günleri yaşanacak. Ercan Havalimanı’nda 30 Aralık’ta 106, 31 Aralık’ta 103, 1 Ocak’ta 84, 2 Ocak’ta 117, 3 Ocak’ta 107 ve 4 Ocak’ta 121 uçağa hizmet verilecek.

Özçelik: “Sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların konforlu, rahat ve güvenli bir yolculuk gerçekleştirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, Ajet Hava Yolları ve Sun Express Hava Yolları ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, polis, itfaiye, muhaceret ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.