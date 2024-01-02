“Enkazın önünden geçtik… En ağır cezayı almalılar”

Serap ŞAHİN

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Şampiyon Meleklerden Selin’in annesi Ruşen Karakaya, “Çok zorlu bir yolculuktan geldik. Tüm aileler olarak darmadağın olduk. Enkazın önünden geçtik. Otelin önünden geçtiğim andan itibaren bir o kadar daha adalet, adaletin yerini bulmalı, en ağır cezayla yargılanmalı dedim” ifadelerini kullandı.

“Şu anda kafamızdaki, beynimizdeki tek düşünce adalet” diyen Karakaya, “Bunu sağlamak için de ne gerekiyorsa yapacağız. Herkesin çok güçlü durduğunu ve durmaya çalıştığını görüyorum. Birbirimize desteğiz, birlikte güçlüyüz. İsias bizim davamız. Suçlular en ağır cezayı çekecekler” şeklinde konuştu.

Adalet yolculuğu başladı