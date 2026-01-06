“Enflasyonla mücadelede hükümet ne yapmayı düşünüyor?”

Meclis kürsüsünde konuşan Devrim Barçın, hayat pahalılığı oranlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal sigorta ve kamu emeklilerinin yasanın öngördüğü artış oranının yüzde 21.66 olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da dün yaptığı açıklamada yüzde 21.66’yı bizzat ifade etti. Artık tüm veriler elimizde, oturacağız ve asgari ücreti belirleyeceğiz” dedi.

Türkiye’de enflasyon düşme trendindeyken ülkede tersine bir tablo ortaya çıktığını söyleyen Barçın, “2024’ün 1 Temmuz–31 Aralık döneminde yansıtılan artış yüzde 15.27 iken, 2025’te bu oran yüzde 21.66’ya çıkıyor. Bu veriler, bu ülkenin kendi ürettiği bir enflasyonu olduğunu açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadele için ciddi önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Barçın, “Hükümet ‘elektronik etikete geçtik’ diyor. Geçsen ne olacak? Sorun, o fiyatın oluşumuna müdahale edebiliyor musun?” diye sordu.

Ulusal Birlik Partisi–Yeniden Doğuş Partisi–Demokrat Parti hükümeti dönemine ilişkin verileri de paylaşan Barçın, “Bu hükümet kurulduğunda asgari ücret 7 bin TL idi, bugün 51 bin 202 TL. Yani yüzde 631 artmış. Aynı dönemde enflasyon yüzde 663 arttı. Asgari ücretlinin 2022’ye göre satın aldığı mal ve hizmetin değeri yüzde 32 azaldı” dedi.

“Asgari ücretliye bugün yüzde 21.66 verseniz bile, 1 Ocak 2022’ye göre hâlâ yüzde 10.34 alım gücü kaybı olacak” diyen Barçın, asgari ücret artışının işsizlik yarattığı yönündeki söylemleri de eleştirerek, “Bu bilim dışı söylemi artık terk etmeliyiz. Çözüm arayacağımız yer çalışanların ücretleri olmamalı” ifadelerini kullandı.