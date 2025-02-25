“Enflasyon bir kriz haline geldi”

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı. Türkiye’de kaçak içkiden hayatını kaybedenler olduğunu belirten Uluçay, Kıbrıs’ın kuzeyinden Türkiye’ye içki girişini düzenlemek için atılan adımın ekonomik kısmı olduğunu söyledi.

Tabanca izni konusuna da değinen Uluçay, kendi bakanlığı döneminde ilgili yasa çalışmasını başlattıklarını ancak tamamlayamadıklarını belirtti. “KKTC’de tabanca iznine gerek yoktur.” diyen Uluçay, polis ve askerlerin talepleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu iznine tabi olmadan bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki enflasyon ve satın alma gücündeki düşüşten bahseden Uluçay, Türkiye’de olduğu gibi ülkede de enflasyonun bir kriz haline geldiğini belirtti. Uluçay, Türkiye’nin karla kaplanmasının dahi gıda enflasyonunu etkileyeceği yönünde çıkan haberlere işaret etti.

Uluçay, elektrikte tüketimin dün 460 megavata çıktığını söyleyerek, elektrik açısından sıkıntı yaşamamak adına bunun önemli olduğunu kaydetti. Kıbrıs’ın güneyine de elektrik verildiğini anımsatan Uluçay, 5’li toplantıda elektrik konusunda enterkonnekte sisteminin gündeme taşınması temennisinde bulundu.