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En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi

En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi

Kıbrıs’ta dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

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Kıbrıs’ta dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 8  kg/m², Sipahi, Pile 4  kg/m², Yenierenköy, Dipkarpaz 3 kg/m², Beylerbeyi, Selvilitepe, Esentepe, Karaoğlanoğlu 2  kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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