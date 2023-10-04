En fazla yağış Serdarlı’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 48 kg ile Serdarlı’da kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00'den bu sabah 08.00'e kadar bölgelere düşen yağış miktarını açıkladığı rapora göre, Serdarlı’da 48 kg/ m²; Mehmetçik’te 26 kg/m² ve Alevkayası ile Geçitkale’de ise 31 kg/m² yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer yerlerdeki yağış miktarları ise şöyle:

“Dipkarpaz 18 kg/m²; Taşpınar 15 kg/m²; Çayırova 10 kg/m²; Esentepe 9 kg/m²; Mallıdağ 8 kg/m²; Kaleburnu 6 kg/m²; Akdoğan, Güzelyurt, Yakındoğu Üniversitesi, Ziyamet 5 kg/m².”

Yağış yağan diğer yörelerde ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.