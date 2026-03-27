En fazla yağış Karaoğlanoğlu’na düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 10 kilogram ile Karaoğlanoğlu’nda kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Akıncılar ve Kaleburnu’da metrekareye 2, Pile, Gemikonağı ve Türkeli’nde ise 1 kilogram yağış ölçüldü.

Diğer yağış alan bölgelerde ise, metrekareye 0.1 ile 0.3 kg arasında yağış düştü.