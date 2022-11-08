En fazla yağış Esentepe'de kaydedildi

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 47 kg ile Esentepe’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Esentepe 47 kg/m², Beylerbeyi 30 kg/m², Zafer Burnu 27 kg/m², Alayköy, Karaoğlanoğlu 20 kg/m², Kozanköy 19 kg/m², Türkeli 18 kg/m², Selvilitepe, Alsancak 17 kg/m², Girne, Mağusa 15 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.