En fazla yağış Dörtyol'da

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında metrekareye Dörtyol’da 35, Gemikonağı’nda 16, Yenierenköy’de 12, Esentepe ve Yeşilırmak’ta 9, Lefke’de 7, Salamis bölgesine 3 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise 1-2 kg/m2 arası yağış kaydedildi.