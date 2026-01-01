En fazla yağış Çamlıbel, Selvilitepe ve Zafer Burnu’na düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 22 kilogram ile Çamlıbel, Selvilitepe ve Zafer Burnu’na düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Sipahi, Yeşilırmak ve Kozanköy’de 21, Boğaz’da 20, Tatlısu’da 19, Dipkarpaz ve Lapta’da 18, Karaoğlanoğlu ve Yenierenköy’de 17, Esentepe, Beylerbeyi, Akdeniz ve Alsancak’ta 15, Kaleburnu’nda 13, Kantara’da 12, Girne, Ziyamet ve Mehmetçik’te 11 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise 1 ile 10 kg arasında yağış kaydedildi.