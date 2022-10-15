En fazla yağış Alevkaya’da kaydedildi

Ülkemizde dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Alevkaya’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alevkaya 19 kg/m², Esentepe 6 kg/m², Gemikonağı 1 kg/m²”