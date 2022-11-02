Meteoroloji Dairesi bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Akdoğan’a düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Akdoğan’da 17, Geçitkale’de 11, Devlet Üretme Çiftliklerinde 5, Sipahi’de 4, Beyarmudu’nda 2 kilogram olarak ölçüldü.

Diğer bölgelerde ise, 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.