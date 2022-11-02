En fazla yağış Akdoğan'a düştü
Meteoroloji Dairesi bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Akdoğan’a düştü.
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Meteoroloji Dairesi bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve bölgelere dağılımını açıkladı. En fazla yağış Akdoğan’a düştü.
Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış Akdoğan’da 17, Geçitkale’de 11, Devlet Üretme Çiftliklerinde 5, Sipahi’de 4, Beyarmudu’nda 2 kilogram olarak ölçüldü.
Diğer bölgelerde ise, 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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Etiketler : yağmur, Meteoroloji Dairesi