“En doğru yol, istişare sürecinin işletilmesidir”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun atanması ve görevden alınmasına ilişkin sürece dair açıklama yaptı.

Erhürman, DAÜ Kuruluş Yasası’nın 5. maddesinin, DAÜ VYK üyelerini görevden alma ve atama yetkisini Cumhurbaşkanı’na verdiğini belirterek, Yasa’nın Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkinin ise yalnızca Cumhurbaşkanı’na öneri yapma yetkisi olduğunu vurguladı. Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2025 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 3. ve 4. paragraflarında, önerilmesine karşın “atanması gerçekleşmeyen” kişilerden söz edildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı’nın yetkisinin, Bakanlar Kurulu kararını “yayımlama” ya da “onaylama” yetkisi olmadığını ifade eden Erhürman, bu yetkinin, Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine atama veya görevden alma yetkisi olduğunu kaydetti. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’ndan öneri gelmedikçe atama ya da görevden alma kararı veremeyeceğini, Bakanlar Kurulu’nun da doğrudan atama veya görevden alma kararı verme yetkisine sahip olmadığını belirtti.

Yasanın açık olduğunu vurgulayan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nın yasalarla verilen yetkileri kullanmamak gibi bir tercihi olamayacağını, yurttaşların da Cumhurbaşkanı’ndan yasalara uygun işlem yapmasını beklediğini ifade etti. Bu noktada kendisine göre en doğru yolun, Bakanlar Kurulu’nun “öneri yapma” kararını Resmi Gazete’de yayımlamadan önce gerekli istişare sürecini işletmesi olduğunu belirten Erhürman, bu konudaki takdirin Bakanlar Kurulu’na ait olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’na düşenin, Yasa’ya uygun bir öneri yapılmadığı sürece görevden alma veya atamayı yapmamak ve Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar varsa bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu dile getiren Erhürman, bu nedenle daha önce alınan Bakanlar Kurulu kararlarının geri gönderilmediğini, çünkü Yasa’da böyle bir “geri gönderme” usulünün bulunmadığını kaydetti. Yaşanan sürecin, Cumhurbaşkanlığı’nın görevden alma veya atamayı mümkün kılacak, Yasa’ya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisini beklemesinden ibaret olduğunu ifade etti.