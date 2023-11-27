En çok yağışı Selvilitepe ve Yeşilırmak aldı
Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Selvilitepe ve Yeşilırmak’a düştüğünü belirtti.
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Selvilitepe ve Yeşilırmak’a düştüğünü belirtti.
Daire tarafından dün 8.00 ile bugün 8.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarında göre, metrekareye
Selvilitepe’de 27, Yeşilırmak’ta 24, Çamlıbel ve Kalkanlı’da 16, Karaoğlanoğlu’nda 15, Kantara ve Beylerbeyi’nda 14, Akdeniz’de 13, Girne’de 12, Kozanköy’de 11, Alsancak’ta 9 kilogram yağış düştü.
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