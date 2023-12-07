En çok yağış Zaferburnu ve İskele’ye düştü

Ülkede dün en çok yağışın Zaferburnu ve İskele’ye düştüğü kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, dün 8.00 ile bugün 8.00 arasında kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı. Buna göre, Zaferburnu ve İskele 22, Kuruçam 21, Mehmetçik 19, Akdeniz 16, Salamis 14, Geçitkale 13, Çamlıbel 12, Serdarlı ve Çayırova 10, Yenierenköy, Sipahi ve Karaoğlanoğlu 9, Kalkanlı 7 kilogram yağış aldı.

Diğer bölgelerde ise 0,1 ile 6 kilogram arası yağış kaydedildi.