En çok yağış Yeşilırmak’a düştü

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın Yeşilırmak’ta 32 kilogram olarak kaydedildiğini bildirdi.

Daire tarafından dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekare başı kaydedilen yağışlara göre,

Yeşilırmak’a 32, Kalkanlı’ya 15, Zaferburnu’na 7, Güzelyurt’a 6, Akdeniz’ e de 4 kilogram yağış düştü.