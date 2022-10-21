Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya düştü.

Dairenin dün 08.00'den bugün 08.00'e kadar kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye en çok yağış alan bölgeler şöyle: Yeşilırmak 25, Kantara 24, Yenierenköy 14; Zaferburnu, Doğancı ve Koruçam 13, Akdeniz 11, Gemikonağı 9, Kaleburnu 8, Tatlısu 7 kilogram.