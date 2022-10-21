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En çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya

En çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya

Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya düştü.

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Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya düştü.

Dairenin dün 08.00'den bugün 08.00'e kadar kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye en çok yağış alan bölgeler şöyle: Yeşilırmak 25, Kantara 24, Yenierenköy 14; Zaferburnu, Doğancı ve Koruçam 13, Akdeniz 11, Gemikonağı 9, Kaleburnu 8, Tatlısu 7 kilogram. 

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