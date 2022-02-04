En çok yağış Tatlısu ve Mağusa'ya

Meteoroloji Dairesi, 24 saate en çok yağışı Taşkent ve Gazimağusa’nın aldığını bildirdi.

Daire’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye Taşkent’e 14, Gazimağusa’ya 13, Mehmetçik’e ve Yeşilırmak’a 12, Gemikonağı’na, Beylerbeyi ve Gaziveren’e 11, Lefkoşa, Çayönü ve Akdoğan’a 10, Çayırova, Girne ve Beyarmudu’na 9, Alsancak, Salamis ve Taşpınar’a 8, diğer bölgelere de 7 kilogram ve altında yağış düştü.