En çok yağış Mehmetçik ve İskele'ye düştü

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın dün Mehmetçik ile İskele bölgesine düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle.

“Mehmetçik, İskele: 11 kg/m²; Vadili: 8 kg/m²; Akdoğan, Çayönü: 4 kg/m²; Çayırova: 3 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.