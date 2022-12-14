En çok yağış Kaleburnu’na düştü

Meteoroloji Dairesi 24 saatte en çok yağışın Kaleburnu’na düştüğünü belirtti.

Dairenin verilerine göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arası, metrekareye Kaleburnu’na 60, Alevkaya’ya 42, Dipkarpaz’a 24, Serdarlı ve Zaferburnu’na 22, Bostancı’ya 11, Doğancı’ya 8, Güzelyurt’a 7, Gazimağusa ve Yeşilırmak’a 6 kilogram yağış düştü.