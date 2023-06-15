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En çok yağış Geçitkale’ye düştü

En çok yağış Geçitkale’ye düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabah 8.00'den bu sabah 8.00'e kadar en çok yağışın Geçitkale’ye düştüğünü kaydetti.

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Meteoroloji Dairesi dün sabah 8.00'den bu sabah 8.00'e kadar en çok yağışın Geçitkale’ye düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı:

“Geçitkale'ye 13 kg/m²; İskele'ye 7 kg/m²;  Serdarlı'ya 6 kg/m²; Devlet Üretme Çiftliği'ne 4 kg/m²; Mallıdağ'a 2 kg/m².”

Açıklamada, diğer yörelerde ise  0,1  ile 0,6 kg/m²  arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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