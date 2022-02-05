Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. En çok yağış Beylerbeyi'ne düştü
En çok yağış Beylerbeyi'ne düştü

En çok yağış Beylerbeyi'ne düştü

Yağışlı hava dün daha çok ülkenin kuzey bölgelerinde etkili oldu. En çok yağışı metrekareye 26 kg ile Beylerbeyi aldı.

A+A-

Yağışlı hava dün daha çok ülkenin kuzey bölgelerinde etkili oldu. En çok yağışı metrekareye 26 kg ile Beylerbeyi aldı.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki yağış miktarı ölçümlerine göre, Esentepe’ye 25, Boğaz’a 24 kg yağış düştü.

Alevkayası ve Koruçam’da 18, Serdarlı’da 17, Mallıdağ’da 16, Selvilitepe’de 15, Alsancak’ta 14, Alayköy’de 12 ve Kozanköy’de de 10 kg yağış ölçüldü.

Bu haber toplam 140 defa okunmuştur
Etiketler : ,