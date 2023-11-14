En çok yağış alan bölgeler Bostancı, Doğancı ve Zümrütköy oldu

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metrekareye 2 kilogramla Bostancı, Doğancı ve Zümrütköy’e düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00 ile bugün 08.00 arası yağış verilerine göre, Gaziveren, Kalkanlı, Girne, Güzelyurt, Yeşilırmak, Gemikonağı ve Taşpınar’a 1 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kiolgramdan az yağış kaydedildi.