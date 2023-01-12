En çok yağış 5 kg ile Pile, Türkeli ve Lefke'ye düştü
Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerin 5 kilograma kadar yağış aldığını belirtti.
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Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerin 5 kilograma kadar yağış aldığını belirtti.
Dairenin verilerine göre dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye Pile, Türkeli ve Lefke 5,
Alayköy, Boğaz ve Ercan 4, Alsancak, Esentepe, Lefkoşa, Selvilitepe ve Yeşilırmak 3, Balıkesir, Dörtyol, Bostancı, Camlıbel, Gemikonağı ve Vadili 2 kilogram yağış aldı.
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Etiketler : yağış, Meteoroloji Dairesi