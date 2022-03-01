“En az 192, en fazla 2 bin 387 TL zam”

YENİDÜZEN- Özel

Elektrik Kurumu eski Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu, elektrik zammıyla ilgili kendi tespit ve hesaplamalarını paylaştı.

Yusuf Avcıoğlu’nun yaptığı çalışmaya göre; elektrik tarifesi ve yapılan zam ile vatandaşın faturalarında en az 192 TL ile en fazla 2 bin 387 TL’lik yükseliş yaşanacak. Çalışmaya göre; 310 TL’lik fatura 502 TL’ye, 647 TL’lik fatura 1,420 TL’ye, 970 TL’lik fatura 2,443 TL’ye, 1,294 TL’lik fatura 3 bin 681 TL’ye çıkacak.

Dört kişilik bir ailenin insanca yaşamak için ayda 660kWs elektrik tüketiminin olduğu anlatan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Eski Üyesi, Elektrik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu, yeni ve eski tarife fiyatları üzerinden, vatandaşların ödeyeceği aylık faturaları hesapladı.

Buna göre; Ayda 660kWs elektrik tüketimi yapan bir aile, eski tarifeden 647 TL elektrik faturası öderken, yeni tarife ve zamlanan fiyatlarla ayda bin 420 TL fatura ödeyecek.

Söz konusu fatura içinde ‘maktu ücret, sokak aydınlatma, %10 KDV’ gibi giderler de yer aldı.

Ayda 300 kWs elektrik tüketimi yapan bir aile, eski tarifeden 310 TL elektrik faturası öderken, yeni tarifeden 502 TL fatura ödeyecek. Aylık 900 kWs elektrik kullanan bir aile eskiden 970 TL fatura öderken, yeni tarifeyle 2 bin 443 TL fatura ödeyecek.

1200 kWs tüketimde ise aylık bin 294 TL olan fatura 3 bin 681 TL’ye çıkacak.

Avcıoğlu, Maliye Bakanı Sunat Atun’un "Elektrikte Fahiş Zam Yok" söylemine karşı uygulamaya giren yeni ücretlerin 3 katına çıkan faturalara ulaşacağını anlattı.

Tarife düzenlemesinin kamufle edilerek elektrik tüketiminin düşeceği bahar aylarına denk getirildiğini anlatan Avcıoğlu, çoklu Tarife Sisteminin kaldırılıp, Tek Tarifeli Sisteme geçilerek eskiye dönülmesi ile birlikte Konutlarda uygulanan %15'lik indirimin de yürürlükten kaldırıldığını anımsattı.

Avcıoğlu, geçtiğimiz aylarda "Yatırım Eksikliği" sebebiyle yaşanan "Üretim Yetersizliği" kaynaklı, dönüşümlü elektrik kesintilerinin ise söz konusu uygulamayla birlikte tüketimin yoğun olduğu aylarda artarak devam edeceğini savundu.

Elektrikte zam açıklandı