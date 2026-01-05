EMPOLDER’den Arıklı’ya tepki…

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), bazı trafik cezalarını “abartılı bularak” polise suç işleyene ceza yazarken inisiyatif kullanmayı önerdiği gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya tepki gösterdi.

EMPOLDER Genel Başkanı Birol Atasü yaptığı yazılı açıklamada, artan suç unsurlarına karşı yetersiz kadro ve araç gereçle görev yapan polisin mevcut yasaları uygulamakla yükümlü olduğunu vurguladı. Atasü, Bakan Arıklı’yı “abartılı gördüğü” cezaların azaltılmasına ilişkin yasal değişiklik ile ilgili önce hükümetini sonra da Meclis’i ikna etmeye yönelik girişim yapmaya çağırdı.

Atasü, polis teşkilatı mensupları başta olmak üzere kamu görevlilerine inisiyatif kullanmayı önermek ya da inisiyatif kullanmaya teşvik etmenin yanlış ve tehlikeli olduğunu da ekledi.

Atasü, yeni yılda eksik polis kadrolarının doldurulmasını, polise daha çağdaş araç gereçler sağlanmasını, özlük haklarında iyileştirmelere gidilmesini, trafik ve iç güvenlikle ilgili bekleyen yasalara öncelik verilmesini de istedi.