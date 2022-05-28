Emel Samioğlu’nun, VORTEX / GİRDAP sergisi açıldı

Rüstem’s 85. Yıl etkinliklerinin ilk sergisi, Emel Samioğlu, VORTEX / GİRDAP isimli çalışmasından oluşuyor. Sergi geçtiğimiz akşam Rüstem Kitabevi’nde açıldı.

Ailesi Girit göçmeni olan Emel Samioğlu, “Vortex/ Girdap”ta, farklı zaman ve mekanlarda odaklandığı beden, göç ve bellek temalarına ait eserleri, kendi kişisel tarihi ile birleştirerek yeni bir bütünlük yaratıyor. Serginin teması deniz üzerine şekillenmekte.

Küratörlünü Halil Duranay ve Derya Ulubatlı’nın yaptığı sergi Temmuz sonuna kadar Pazartesi-Cumartesi arası saat 09:00-18.30 arası ziyarete açık olacak.