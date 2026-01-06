"Emekçi yılbaşında 15 saate yakın çalıştı, denetim nerede?"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, asgari ücret tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretin sadece sayısal bir düzenleme olmadığını, doğrudan insanca yaşam hakkıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Bengihan, özellikle yılbaşı döneminde hizmet sektöründe çalışan emekçilerin günde 15 saate varan sürelerle çalıştırıldığına dikkat çekerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu süreçte denetim yapıp yapmadığını sorguladı. İş Yasası’na aykırı uygulamalara karşı herhangi bir yaptırım uygulanmadığını düşündüğünü ifade eden Bengihan, emek sömürüsüne göz yumulduğunu ifade etti.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin gündemde olduğu bu dönemde uyarılarda bulunan Bengihan, yabancı uyruklu çalışanlara asgari ücrette indirim yapılmasının insanca yaşam koşullarıyla bağdaşmadığını belirtti. Bu uygulamanın ucuz işgücünü teşvik ettiğini ve vatandaşlar açısından haksız rekabet yarattığını kaydeden Bengihan, söz konusu politikaların genç işgücünün ülkeden göç etmesine yol açtığını ifade etti.

“Sömürüye göz yuman her yaklaşım, emekçiyle birlikte toplumun tamamını yoksullaştırır” diyen Bengihan, mevcut düzenin sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, “Bu düzen böyle gitmeyecektir” ifadelerini kullandı.