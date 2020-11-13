“Emek, barış ve demokrasi mücadelesini yılmadan sürdüreceğiz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 64’üncü yılını kutluyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Sendika Başkanı Güven Bengihan, geçmişte her türlü zorluğa göğüs gerdiklerine ve bugünlere kolay gelinmediğine işaret etti.

Bengihan açıklamasında; “KTAMS, 64 yıldır sürdürdüğü emek barış ve demokrasi mücadelesini yılmadan sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın açıklaması şu şekilde:

“Emekçilerinin ekonomik ve demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesi yolunda 64 yıldan beri mücadele veren sendikamız her yıl dönümünü daha ileri bir noktada karşılamak hedefiyle çalışmıştır. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl sendikamızın kuruluş yıldönümünde üyelerimizle ve halkımızla birlikte olamıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm risklere rağmen halkımıza hizmet vermeye devam eden üyelerimizi ve tüm çalışanlarımızı yürekten kutluyorum.

Bizden öncekilerden devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için üyelerimizden aldığımız güçle yılmadan her türlü zorluğa göğüs gerdik. Gün geldi kazanılmış haklarımıza el uzatıldı, gün geldi grevlere çıktık, yollara döküldük. Ekmeğimize göz dikenleri geri püskürttük. Üyelerimizin ve halkımızın bu ülkede insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için mücadele ettik.

Sendikamız KTAMS çalışanların ve tüm toplumun ekonomik sosyal ve kültürel alanda daha yüksek bir yaşam standardına ulaşması, kendi ayakları üzerinde durabilen kendi kendini yönetebilen bir toplum olarak çözümle birlikte çağdaş dünyada yerini alabilmesi hedefiyle 64 yıldır sürdürdüğü emek barış ve demokrasi mücadelesini yılmadan sürdürecektir.