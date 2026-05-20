“Embriyoları Lefkoşa’da bir tüp bebek merkezinden temin etti”

Ercan Havalimanı’nda 4 embriyo ile yetkisiz şekilde çıkış yapmaya çalışırken tutuklanan Y.M.G., mahkemeye çıkarıldı. Embriyoların Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiği belirtilirken, çıkış için yetkili makamlardan izin alınmadığı, yalnızca başvuru yapıldığı tespit edildi.

"İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Hareket" suçundan tutuklanan zanlı Y.M.G.

mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Afet Olgan olguları aktardı. Polis, zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:30'da Ercan Havalimanı'nda Kale 8 diye bilinen polis kontrol noktasında beraberinde bulundurduğu Life Parcel yazılı ve referans numaralı embriyo tankında 4 ayrı tüpte toplam 4 adet embriyo ile yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC'den çıkış yapacağı esnada tespit edilerek İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasasına Aykırı Harekette bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmadan; bahse konu embriyoların Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin öğrenildiğini açıkladı. Polis, yapılan ileri soruşturmada konu embriyoların KKTC'den çıkarılmaları için yetkili makamlardan herhangi bir izninin bulunmadığını, sadece bir başvurunun olduğunun öğrenilmiş olup konu embriyoların emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, tahkikatın yeni Polis, tahkikatın ve gerekli izinler ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler ve kamera görüntüleri mevcut olup, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi