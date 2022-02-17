Elektrikte yeni dönem: Tek zamanlı tarife başlıyor

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile elektrikte çoklu tarife uygulaması yürürlükten kalkıyor. Karara göre önümüzdeki aydan itibaren tek zamanlı tarife uygulamasına geçilecek.

Aynı zamanda konut tarifesi içinde uygulanmakta olan, tüketim tutarında % 15 indirim de yeni tarife ile yürürlükten kalkacak.

Hükümet boş fiyat tablo yayınladı

Öte yandan hükümetin Resmi Gazete’de yeni elektrik tarifelerini belirlemedi, bunun yerine boş tarife tablosu yayınladı.

“Başbakan'ın tabiriyle "Yumuşak Geçiş" hepimize hayırlı olsun...”

KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu’nun konuyla ilgili yorumu ise şöyle:

“Bakanlar Kurulu sessiz sedasız Yeni Elektrik İnkişaf Nizamnamesini onaylayarak Resmi Gazetede yayınladı. Yeni Nizamname ile Çoklu Tarife Sistemi yürürlükten kaldırılarak, Eski Tarife Sistemine dönüş yapıldı. Üstelik yayınlanan Nizamname aklımızla alay edercesine BOŞ bir TABLO ile paylaşıldı.

Bu ne anlama mi geliyor?

Elektrik Faturaları her ayın 1. günü başlayıp, son günü arasında kalan periyodu kapsayacak şekilde aylık olarak belirleniyor, dolayısıyla eski sistem 1 Mart 2022 tarihine kadar devam edecektir.

Dolayısıyla Bakanlar Kurulu, Yeni Tarife Sistemi çerçevesinde uygulanacak yeni birim fiyatları, deyim yerindeyse bombanın pimini çekerek Yeni Hükümetin atayacağı Yeni Kıb-Tek Yönetim Kurulunun kucağına bıraktı.

Yeni birim Fiyatlar ise Kıb-Tek tarafından belirlenip, Web Sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Şuan 0.98 TL olarak uygulanmakta olan Elektrik Birim Maliyetlerinin, 2.70 TL olduğunu da belirtmek isterim.

Başbakan'ın tabiriyle "Yumuşak Geçiş" hepimize hayırlı olsun...”