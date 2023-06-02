Elektrikte 'umumi' yatırım (!)

Ertuğrul SENOVA

Kamu İhale Yasası’nda, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından yapılan değişikliğin ardından ihalesiz alımların önü açıldı, KIB-TEK’in bu kapsamda AKSA ile ihalesiz ve alım garantili yeni bir sözleşme imzalayacağı gün beklenirken, kurumun Lefkoşa’daki ana binasına 1 milyon TL’lik tuvalet yatırımı yapıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Teknecik Elektrik Santrali’ne yatırım yapılmasını beklerken, tuvalet yatırımı yapıldığına dikkat çekti.

Sendika Başkanı Çağlayan Cesurer, Şubat ayında KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun Teknecik’e 40 MW’lık yatırım için karar ürettiğini ancak bu kararın yürürlüğe girmesinin, KIB-TEK Genel Müdürü ve Başbakan tarafından engellendiğini söyledi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Şubat ayında böyle bir karar ürettiklerini doğruladı ancak “araya seçim yasaklarının girdiğini” söyledi.

Paşa, geçtiğimiz gün Başbakan Ünal Üstel ile bir toplantı gerçekleştirdiğini ve yatırım kararının “ara seçim için UBP’nin hazırladığı programa ekleneceğini” ifade etti, yatırımdan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Tuvalet yatırımıyla ilgili de konuşan Paşa, “5 katta, 25 tuvaleti yeniledik, engelli tuvaleti de yaptırdık. Bu tuvaletler benim kişisel tuvaletim değil, çalışanların tuvaletleridir, umumidir” ifadelerini kulandı.

Paşa, yapılan değişikliğin sadece klozetlerle sınırlı olmadığını; kapı, fayans, tuvalet, teçhizat ve lavaboların da değiştirildiğini söyledi.

EL-SEN Başkanı Cesurer:

“Kurumdaki tuvaletleri değiştirmek için 1 milyon TL harcadılar Toplumun ihtiyacı olan şey tuvalet değil”

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer Başbakanlık önünde yaptığı açıklamasında, “KIB-TEK’in üretimden koparılması için yıllardır sürdürülen politikalar maalesef devam ediyor” dedi, “Verdikleri sözlerin arkasında durmayanlar, toplumu yeni maceralara hazırlamaktalar” ifadelerini kullandı.

Cesurer: “Bu toplumun, kurumun ihtiyacı olan yatırım tuvalet değil”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“25 tuvalet yeniledik, bu tuvaletler benim tuvaletim değil; umumi tuvaletlerdir”

Tuvalet yatırımına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “5 katta, 25 tuvaleti yeniledik, engelli tuvaleti de yaptırdık. Bu tuvaletler benim kişisel tuvaletim değil, çalışanların tuvaletleridir, umumidir” ifadelerini kulandı.

Paşa, yapılan değişikliğin sadece klozetlerle sınırlı olmadığını; kapı, fayans, tuvalet, teçhizat ve lavaboların da değiştirildiğini söyledi.

“Artık pislikler yerlere akıyordu, her yer sapsarı olmuştu”

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki yatırım eksikliğine karşın, tuvalet yatırımının aciliyetinin sorulması üzerine Paşa, “Artık pislikler yerlere akıyordu. Biz gelmeden önce borular patlamıştı. Yerler sapsarıydı. Paramız oldukça yaptırıyoruz, yaptırmaya da devam edeceğiz” dedi.

Paşa, söz konusu yatırımı ihalesiz şekilde yaptırdıklarını doğruladı, “Planlama İnşaat Dairesi’nden fiyat alarak yaptırdık” ifadelerini kullandı.

“Teknecik’e yatırım, ara seçim için programa konulacak”

Teknecik Elektrik Santrali’ne yatırım konusunda da konuşan Paşa, “Evet, Şubat’ta yatırım kararı aldık doğrudur. Ben geçtiğimiz gün Başbakan ile bir toplantı yaptım. Önümüzdeki hafta yatırım kararı, ara seçim kapsamında seçim programına koyulacak ve seçimlerden sonra yapılacak” dedi.

“Yatırım kararı en az 40 MW” diyen Paşa, “Şu anda seçim yasakları var. Yasaklar bitince yapılacak. Bu uluslar arası bir ihale olacak. MİK’in 1 aylık duyuru ve teklif süreci olacak. Bu konuda geri adım atmadık, atmayız” şeklinde konuştu.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu:

“Biz santrale yatırım bekliyoruz, onlar tuvalete yatırım yapıyor”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Paşa’nın açıklamaları üzerine YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Biz santrale yatırım bekliyoruz, onlar gittiler tuvalet yatırımı yaptılar. Biz bu yatırımın da ihalesiz yapılmasına karşıyız. Ayrıca bu ihtiyaç acil değildi” ifadelerini kullandı.

“Yatırımla ilgili şartnameyi Genel Müdür bekletiyor, ‘mail geldi ama bakamadım’ diyor, sonra da seçim yasakları giriyor”

Teknecik’e yatırım kararının Şubat ayından bu yana KIB-TEK Genel Müdürü tarafından bekletildiğini söyleyen Tuğcu, “Yatırıma ilişkin teknik şartnameyi, mutfak tarafında, bizim baskımızla yaptırdık. Ama Genel Müdür hala daha bizimle dalga geçiyor. Şartnameye ilişkin mail gelmedi ya da geldi de bakamadım diyor, sonra da araya seçim yasakları giriyor” ifadelerini kullandı.



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