Elektrik tüketiminde rekor

Kıbrıs’ın kuzeyinde dün gece elektrik tüketimi rekor kırarak 460 megavata çıktı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Müdürü Dalman Aydın, dün akşam elektrik tüketiminin en yüksek güce ulaştığını, 460 megavata kadar çıktığını söyledi.

Aydın, böyle bir durumun daha önce yaşanmadığını, bugüne kadar tüketimin hiç bu kadar artmadığını kaydetti.