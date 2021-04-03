Elektrik kablolarını zimmetine geçirdi

Alayköy’de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.D., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler olayla ilgili bulguları aktardı.

Gülerler, zanlının çalıştığı şirkete ait elektrik malzemesi deposundan yapılacak olan iş için 24 top 100 metre boyunda 1x6 mm’lik Cypro Cable marka elektik kablosu alıp yapılan işten sonra kalan 15 top 10 bin 125 TL değerindeki elektrik kablolarını tasarrufuna geçirmek suretiyle ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçunu işlediğini söyledi.

Polis, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirterek zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.