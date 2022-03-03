“Elektrik fiyatları her ayın sonunda güncellenebilecek, kararı Yönetim Kurulu verecek”

Elektrik İnkişaf Yasası kapsamında yeni nizamname Resmî Gazete’de yayımlandı. Nizamname, elektrik ücretlerinde ‘otomatik güncelleme’ yetkisini ortaya çıkardı. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ‘fiyatların Yönetim Kurulu önüne gelmeden otomatik olarak değişmeyeceğine’ vurgu yaptı, nizamnamenin sadece kuruma güncelleme yetkisi verdiğini söyledi, son kararı yönetim kurulunun vereceğini açıkladı.

Elektrik İnkişaf Yasası kapsamında “Her 30 günlük devrede alınacak olan tüketim ücreti, her kWs’lik enerji için ortalama maliyet üzerinden hesaplanacağı” maddesi ile Elektrik Birim Fiyatlarının "her ayın sonunda" güncel maliyetlere göre yeniden düzenleneceği belirtildi.

Yeni nizamnamede yer alan değişikliklerle elektrik zammı da adeta ‘otomatiğe’ bağlandı.

Yeni Nizamnamede ayrıca Yakıt Değişim Değeri’nin (YDD) aylık olarak Kurum tarafından hesaplandığı ve çıkacak yeni dönem faturalarına yansıtıldığı ifade edildi.

Söz konusu yeni değişikliğe göre; elektrik zammının da artık yakıt ücretleriyle paralel seyredeceği belirtildi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz:

“Fiyat değişikliği Yönetim Kurulu önüne gelecek”

Elektrik İnkişaf Yasası’ndaki değişiklikte algılanan ‘fiyatların Yönetim Kurulu önüne gelmeden otomatik olarak değişeceği yaklaşımının’ doğru olmadığını ifade eden KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, “Bu yasa kuruma zam yapılmasıyla ilgili direk güncel zam yapılması hakkını verir ama yine de yönetimin önüne sunulmadan zam yapılamaz. Yönetim Kurulu önüne gelmeden zam yapılamaz” dedi.

KIB-TEK’in aldığı ve üretimde kullandığı Fuel oil ücretlerinin, dünya borasına göre çok değişen bir yakıt olduğunu anımsatan Büyükyılmaz, bu durumu örneklerle anlattı.

Büyükyılmaz, özetle; “Bu ay aldığımız akaryakıt fiyatı 580 Dolar’dan 650 Dolar’a çıktı. Esasa bu Elektrik İnkişaf Yasası, kuruma zam yapılmasıyla ilgili direk güncel zam yapılması hakkını verir ama yine de yönetimin önüne sunulmadan zam yapılamaz” şeklinde konuştu.