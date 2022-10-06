EL-SEN’den süresiz grev uyarısı

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, KIB-TEK’in özerliğine ilişkin yasa tasarısı mecliste beklerken, tüm uyarılara karşın “Enerji Üst Kurulu”nun Bakanlar Kurulu’ndan onay aldığını ifade ederek, Enerji Bakanı Amcaoğlu’nun “Türkiye’den elleri dolu geldiğini” açıklamasına işaret etti, “yıllardır protokollerle bu topluma dayatılan paketleri uygulama niyetinde olduğu aşikârdır” açıklaması yaptı.

“Gerekli adımlar atılmaması halinde, süresiz grev dahil her türlü eylem sürecine girilecektir”

EL-SEN’den yapılan açıklamada, “Bugünden sonra açıklama yapmak yerine meydanların bizi çağırdığı bilinci ile, gerekli adımların atılmaması halinde, bir haftalık süreç içerisinde süresiz grev dahil her türlü eylem sürecine girilecektir” denildi.

“Yaşanacak olanların sorumlusu, sorumluluğunu yerine getirmeyenler olacaktır”

Açıklamada, “Yaşanacak olanların sorumlusu sorumluluğunu yerine getirmeyenler olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” vurgusu da yapıldı.

EL-SEN’den yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Diğer taraftan Maliye Bakanlığının Güngör’de bulunan çöplükte entegre katı atık yönetim projesi adı altında 29 yıllığına 15 Mwh ( yıllık toplam 120.000.000 Kw) sözleşme süresi boyunca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından 13 $ Cent/KWh (on üç dolar sent) + KDV fiyattan alınması idare tarafından garanti altına alınmıştır ayrıca güneşten üretilecek elektrik hariç tutulmuştur.

Buradan soruyoruz yukarda adı geçen İdare ‘ Para, Kambiyo ve İnkişaf Dairesi’nin bağlı bulunduğu Bakanlık ile konu Bakanlığın yetkili kılacağı diğer devlet organları ve birimlerini’ anlatır Kısacası Maliye Bakanlığı bu konuda tek yetkili olan KIB-TEK’ i devre dışı bırakmakla birlikte özel bir şirkete yine KIB-TEK’in 452.400.000 $ ödeme yapmasının önünü açmaya çalışmaktadır. KIB-TEK’in alım garantili anlaşmalar nedeniyle uğratıldığı zararlar ortada dururken yeni alım garantili anlaşmalara seyirci kalmayacağız.

Bir an önce tüm tarafları KIB-TEK’ i sorun üreten bir yapıdan çıkarıp çözüm üreten bir yapıya kavuşturulması için mecliste yasa tasarısı olarak bulunan özerklik yasasını bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Bugünden sonra açıklama yapmak yerine meydanların bizi çağırdığı bilinci ile EL-SEN yönetim kurulunun almış olduğu kararlar çerçevesinde gerekli adımlar atılmaması halinde bir haftalık süre sonunda süresiz grev dahil eylem sürecine girilecektir. Yaşanacak olanların sorumlusu sorumluluğunu yerine getirmeyenler olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”