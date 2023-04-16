El-Sen'den çağrı: "Gaflet uykusundan lütfen uyanın"

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yazılı açıklamasında, içine düşürülen durum ciddi ciddi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu yararına kazanılması gereken her adımın halkın büyük çoğunluğunun fikir birliği ile gerçekleşebileceğini belirten Tuğcu, KKTC'nin demografisine işaret ederek kamu çıkarının korunmasının mümkün olmadığını belirtti.

Tuğcu, şunları kaydetti:

"KKTC'nin mevcudiyetinin ve varlığının korunması ya da Kıbrıslı etnik kimliğinin korunması isteniyorsa, acilen doğru adımların atılması gerekmektedir. Sayısal olarak azınlığa düştüğümüz, her geçen gün bir değerimizin soluklaştığı bu adada, var oluş mücadelemizi sürdürebilmek için siyasi görüşlerden bağımsız olarak sıkı sıkıya bağlı olunacak ekonomik, kültürel, eğitim ve varlıksal politikalar geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu bağlamda KKTC kurum ve kuruluşlarının, her alandan uzmanların ve siyasilerin çalıştaylar düzenleyerek, master planlar belirleyerek kamusal kararlar üretilmelidir.

Bugün tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın sorunlar öbeği haline geldiği, küçük sorunların ötelenerek kördüğüm halini aldığı ve bu olumsuzlukların sonucunda KKTC halkının olumsuz etkilendiği, sistemin içinden çıkılmaz bir bataklığa sürüklendiği, kurtulmak için çırpınışların sistemi daha da sapladığı yadsınamaz bir gerçektir. Sorunlar arttıkça toplumun huzurunun kaçtığı da bir gerçektir.

Hastahanelerde şifa bulmaya giden hastalar, okullara giden öğrenciler, minimum sebeple kamu yollarını kullananlar, beledi hizmet almaya çalışanlar, enerji kullanmak isteyenler, vs. Tüm hizmet kademeleri iflas eşiğindedir. Üstelik vergisi ödenmesine karşın yollarımız, okullarımız, hastahanelerimiz, parklarımız, kurumlarımız bakımsızlık ve yatırımsızlıktan dökülmektedir. Zarar gören de vergiyi veren, hükumeti seçen vatandaşlık görevini yerine getiren vatandaşlardır."

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, açıklamasında "Değerli halkım bu gaflet uykusundan lütfen uyan, bana ne deme! Lüksüm, konforum bozulur deme, sonuçlarından yaşlılığımızda yine bizler zarar göreceğiz, acısını çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacak, bu gidişata dur de artık " ifadelerine yer verdi.

Tuğcu, yarın Meclisten geçirilecek Kamu İhale (Değişiklik) Yasası ve yabancıların mülkiyet edinebilmesi, yabancılara vatandaşlık verilmesiyle kendi ülkemizde Filistin örneği olacaklarını savundu.