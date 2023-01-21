El-Sen : "Yaklaşık 3 günlük yakıt kaldı"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) TPİC’in yakıt sevkiyatını aksattığını, şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde yaklaşık 3 günlük yakıt kaldığını, dün yakıt yetersizliğinden dolayı Kıbrıs’ın güneyinden bir kez daha yüksek fiyattan yakıt alındığını belirtti.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yazılı açıklama yaparak Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıtın azalması sonucu dipten çekilen kirli yakıtın iki buhar tribününü devre dışı bıraktığını ve 19 Ocak Perşembe gecesi ülke genelinde büyük çaplı elektrik kesintileri yaşandığını kaydetti.

“TPİC firmasından doğrudan alım yöntemi ile bir yıllık 220,000 tonluk anlaşma yapılan yakıtın, ilk sevkiyatı olan 12,000 bin tonluk Fuel oil, 05.01.23 tarihinde santrale gelmiş, bunun üzerinden 15 gün geçmesine rağmen ikinci sevkiyat bir türlü ayarlanamamıştır. Bu nedenle şu anda Teknecik Elektrik Santrali’nde tahminen 3 günlük yakıt kalmış bulunmaktadır” diyen Tuğcu, geminin hâlâ doluma girmediği bilgisine ulaştıklarını da belirtti.

Yakıtın gemiye Pazartesi günü yüklenmesi durumunda Teknecik’e ulaşmasının, Çarşamba günü öğlen saatlerini bulacağını ifade eden Tuğcu, TPİC’in bu işi yapmak için doğru bir firma olmadığını ileri sürdü.

KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun dün Kıbrıs’ın güneyinden bir kez daha elektrik alımına gitme kararı ürettiğini ve kilowatt saati 45 dolar cent’e ($ 0.45) alıma başlandığını kaydeden Tuğcu, şunları ifade etti:

“Yani gün, bize pahalıya mal olan bir biçimde, geçici olarak kurtarılmıştır. Ancak, TPİC’in tıpkı bundan önce olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de yakıt sevkiyatını aksatmaya devam etmesi durumunda, aynı nakarat her birkaç haftada bir tekrarlanacak ve Güney Kıbrıs alternatifi devreye sokulana dek, halkımız yeniden elektrik kesintileriyle mağdur olmaya devam edecektir”.