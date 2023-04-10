EL-SEN: Tüm karanlığın sorumlusu hükümettir

Meclis önünde eylemini sürdüren EL-SEN, 13'üncü gün itibari ile süresiz eylemlerinin başladığını duyurdu, “Mevcut hükümet, tüm karanlıkların sorumlusudur” dedi.

Sendika, hükümet geri adım atana kadar herhangi bir arıza durumunda ekiplerin sadece can ve mal güvenliğini korumak için arızayı emniyete alıp tamiri için müdahale etmeyeceğini açıkladı. EL-SEN, görüşme taleplerinin dinlenmemesi halinde arıza tamiratlarını da süresiz olarak durduracaklarını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

TÜM HALKIMIZA DUYURULUR!

Sendikamızın, halkımız için gerçekleştirdiği tüm direnişlere rağmen hükûmet sessiz kalmış ve göz göre göre bu halkın geleceğini satmıştır. Görmezden gelindiğimiz her an bize, geleceğimizi satmaya çalıştıkları gerçeğini sert bir şekilde hatırlatmaktadır. Buna rağmen davamıza sahip çıkıp asla pes etmeyeceğiz.

Herhangi bir arıza durumunda ekiplerimiz sadece can ve mal güvenliğini korumak için arızayı emniyete alıp tamiri için hükûmet geri adım atana kadar müdahale etmeyecektir. Bu da çok ciddi kesintiler, karanlıklar demektir. Mevcut hükümet, tüm karanlıkların sorumlusudur. Eğer günlerdir süren görüşme talebimizi dinlemeyecek ve görüşmeden kaçmaya devam edeceklerse, aktif olarak yürüttüğümüz arıza tamiratlarını süresiz olarak durduracağız. Sendikamızın tek derdi, halkımızı sömürmeye dayalı bu tasarıya imtiyaz vermemektir.

13'üncü gün itibari ile süresiz eylemimiz başlamıştır.

Sendikamızın tek amacı göz göre göre satış olan bu yasa tasarısından vazgeçirilmesini sağlayarak, halkımızı gelecekte oluşabilecek tüm pahalılıkların getireceği mağduriyetten korumak ve halkın geleceğine sahip çıkmaktır.