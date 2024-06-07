El-Sen: “Kesintiler ve arızalar artarak devam edecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), son günlerde ülke genelinde yaşanan kesintilerin artarak devam edeceğini belirterek, Kıb-Tek Müdürü Dalman Aydın’ın sabah saatlerinde ‘kesintiler bitecek’ açıklamasını yalanladı.

“Kıb-Tek’i biz yönetmiyoruz!” açıklamasını yapan El-Sen, bu yönetim modelini kabul etmediklerini bir kez daha yineledi.

Açıklamada, Kesintiler devam edecektir. Bunun tek sebebi yönetimsel zafiyetler ve başta elektrik kurumu ile hükümetten sorumlu sn. Başbakan Ünal Üstel ve Hükümetidir” denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

“Kıb-tek yönetiminin ‘Elektrik sorunu bitecek’ açıklamaları gerçeği yansıtmıyor!

Geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs’tan enerji alınmasına rağmen eksik üretimin 80Mw olduğu kayıtlara geçmiştir.

Termik santralda oluşan arızanın tamamlanmış olması ancak teknik olarak testi yapılmadan doğrudan devreye alınacak olsa dahi 6 saat zamana ihtiyaç duyulacağı ve ilgili makinenin 50Mw üretim kabiliyeti ile birlikte 30 Mw açığın daha olduğu ve yine alternatifler içerisinde olan 25Mw lık Mobil santralin de devreye alınma çalışmalarının devam ettiği bunun ile birlikte sisteme toplamda 68Mw ek üretim konabileceği ve 22Mw Üretim yetersizliği sebebi ile saat 17 itibarı ile kesintilerin olması beklenmektedir.

El-Sen ailesi olarak uzun yıllardan beridir bu kaosun yaşanacağını tedbir alınmadığı takdirde enerjinin her geçen gün daha pahalı ve arz güvenliği olmayan bir yapıya gireceğini basın yolu ile kamuoyuna duyurmuştu.

Ve şimdi yine tekrar ediyoruz! Kıb-tek’i biz yönetmiyoruz!

Bu yönetim modelini ve bu yapıyı da kabul etmiyoruz!

Maalesef bu yaz sıcaklarında elektrik kesintiler ve arızalar artarak devam edecektir!

Bunun tek sebebi yönetimsel zafiyetler ve başta elektrik kurumu ile hükümetten sorumlu sn. Başbakan Ünal Üstel ve Hükümetidir.”